Vander Pires é o novo intéprete do Paraíso do Tuiuti para o Carnaval 2023 - Redes Sociais

Vander Pires é o novo intéprete do Paraíso do Tuiuti para o Carnaval 2023Redes Sociais

Publicado 21/07/2022 10:20

Rio - A Paraíso do Tuiuti irá promover uma grande festa, nesta sexta-feira (22), para apresentar o novo intérprete da escola, Wander Pires, e os bailarinos que irão comandar a comissão de frente em 2023, Lucas Maciel e Karina Dias.

Lucas passou pelo Império da Tijuca no último desfile. "Vou dividir essa estreia no Grupo Especial ao lado de uma grande amiga. Vai ser uma honra ter junto comigo a Karina. A formação de uma dupla perfeita", comemora o coreógrafo.

Já Karina Dias é primeira solista do Teatro Municipal do Rio, onde ingressou em 1997, e diretora de balé clássico em sua própria escola de dança. Em 2020, também foi jurada de mestre-sala e porta-bandeira da Série Ouro.

No ano que vem, o Tuiuti será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval com o enredo “Mogangueiro da cara preta”, dos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vitor Araújo.

Grande Rio e Beija-Flor, atuais campeã e vice do Grupo Especial respectivamente, também estarão no evento, que irá começar às 21h. A quadra da escola fica localizada no Campo de São Cristóvão, 33, em São Cristóvão. Os ingressos custam a partir de R$ 20.