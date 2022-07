André Vaz falou dos desfios para o novo mandato, que vai até 2026 - Divulgação

18/07/2022

Rio - O presidente reeleito do Salgueiro, André Vaz, falou com O DIA sobre os desafios da nova gestão. Vaz foi novamente eleito no último domingo (17), com uma vitória esmagadora em cima do candidato da oposição, Thiago Carvalho, com 442 votos contra 70. O mandato tem duração de quatro anos.

André terá novos desafios no Salgueiro. O presidente busca conquistar o Grupo Especial com a Vermelho e Branco, título que não vem desde 2009. Para isso, o gestor já vem com novidades. "Já nesta semana apresentaremos o novo ambiente de trabalho do barracão, onde foi feita uma reforma que hoje dá plenas condições para que os nossos colaboradores trabalhem com toda a segurança e eficiência na produção do espetáculo. Para 2023, o salgueirense pode esperar, agora com a casa organizada, uma escola pronta para ser campeã, entendendo sempre que atualmente o nível da competição está altíssimo e que vence quem erra menos. Para isto, vamos trabalhar e nos dedicar ao máximo", disse.

Após o 6° lugar nos desfiles deste ano, com o tema "Resistência", o presidente busca mudanças com o carnaval de 2023, quando o Salgueiro irá levar para a Avenida o enredo sobre o carnavalesco Joãosinho Trinta, chamado de "Delírios de um paraíso vermelho".

"Lançamos o enredo há menos de um mês e a aceitação pelo público foi excelente. Trouxemos um carnavalesco que, em minha opinião, é um dos melhores do mercado e fizemos algumas modificações técnicas para suprir as deficiências que tivemos no último desfile". O Salgueiro contratou para o próximo ano o carnavalesco Edson Pereira, ex-Unidos de Vila Isabel.

Obras

O Salgueiro pretende reformar a quadra, localizada no bairro do Andaraí, na Zona Norte do Rio, objetivo que Vaz tinha desde o primeiro mandato. "Desde o nosso primeiro mandato temos um projeto para a quadra tornando-a mais acessível. Já temos um excelente espaço, com localização excelente, mas que precisa melhorar, o que não havia sido feito por falta de recursos. Agora temos quatro anos de verdade e este é um dos nossos compromissos".

Outra obra que André Vaz quer fazer, é a reforma da Vila Olímpica do Salgueiro, localizada ao lado da quadra da escola. O gestor pretende entregar a Vila reformada até novembro deste ano.

"Encontramos a Vila Olímpica interditada por conta de uma construção irregular e isto não é novidade, pois foi amplamente divulgado. Graças a uma parceria com o governo do Estado e após assinar o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), estamos com o projeto de reforma total sendo executado e com planejamento de reinauguração para novembro. Não poderíamos colocar em risco a integridade das crianças e seus familiares deixando o local em funcionamento nas condições que apresentava", completou.

Lado social

O presidente busca reforçar os projetos sociais da escola, através de parcerias que possam ajudar a agremiação, e os moradores do Morro do Salgueiro, berço da comunidade, localizado na Tijuca, Zona Norte do Rio. "Nosso projeto para este novo quadriênio inclui reforçar ainda mais os projetos sociais através de parcerias, e quando falamos em responsabilidade social também estamos falando do Morro do Salgueiro, nossa comunidade", complementou o presidente.

O Salgueiro tem diversos projetos sociais, como um centro médico, e aulas de ballet, porém André Vaz busca mais ações para toda a comunidade. "Este ano iniciamos uma parceria com a Vult, onde temos cursos de automaquiagem e design de unhas que vão começar agora, no segundo semestre, incentivando o empreendedorismo feminino", disse o presidente.

"Teremos também uma parceria excelente com a Secretaria de Esportes, onde vamos implementar aulas de Ginástica Rítmica para crianças a partir dos sete anos. Na área da educação, temos o Pré-Vestibular Social e estamos agora preparando algumas outras ações para o segundo semestre. Vamos sentar com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) para estender a nossa parceria com a ONU Brasil, incentivando e capacitando a mão de obra dos refugiados. É importante que a gente entenda o papel da escola de samba além da cultura, fomentando a cidadania, a educação, a saúde e a geração de empregos", completou.

Ordem dos desfiles



No último dia 11 de julho, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) sorteou a ordem dos desfiles do Grupo Especial que irão acontecer nos dias 19 e 20 de fevereiro. O Salgueiro será a última escola a desfilar no domingo de Carnaval. Confira a sequência:

Domingo, 19 de fevereiro

Império Serrano

Grande Rio

Mocidade

Unidos da Tijuca

Salgueiro

Mangueira



Segunda, 20 de fevereiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Vila Isabel

Imperatriz

Beija-Flor

Viradouro

