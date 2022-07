Wesley Rabisca e Tati Rosa são os novos diretores da ala de passistas da Imperatriz Leopoldinense - Divulgação/Nelson Manfacini

Publicado 27/07/2022 15:52

Rio - A Imperatriz Leopoldinense anunciou, nesta quarta-feira, a contratação de Wesley Rabisca e Tati Rosa como os novos diretores da ala de passistas da agremiação. A dupla, que já se apresentava em shows da escola, passa a comandar a "Riscado da Leopoldina" após a saída de Jéssica Andreza do cargo, como anunciado na última terça-feira.

"Eu sou nascido e criado na Imperatriz. Sou morador do Complexo da Penha. Tenho ligação com a escola desde sempre. Esse convite, em forma de reconhecimento, me deixou muito feliz e motivado", declarou Wesley. "Posso dizer à comunidade que vamos honrar muito as tradições e o pavilhão dessa escola gigante e podem ter certeza que vamos dar muito orgulho à nossa comunidade", prometeu o dançarino de 26 anos, que foi escolhido como melhor passista masculino do Grupo Especial no prêmio "Passista Samba no Pé" deste ano.

Com experiência internacional, Tati Rosa também celebrou o convite para comandar a ala aos 28 anos: "Estou muito feliz com essa parceria com o Rabisca. A gente dança junto faz um tempo e, agora, recebemos essa oportunidade única de representar a Riscado da Leopoldina. Vamos trabalhar muito para fazer da nossa ala um sucesso internacional", disse ela.

No Carnaval 2023, a Imperatriz Leopoldinense será a quarta escola a cruzar a Avenida na segunda-feira de Carnaval, dia 20 de fevereiro. A verde, branco e ouro de Ramos levará para a Sapucaí o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", do carnavalesco Leandro Vieira.