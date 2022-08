Emília Sepulcri é a nova musa da Lins Imperial para o Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 01/08/2022 11:32

Rio - A Lins Imperial apresentou, no último sábado (30), a nova musa da escola para o próximo Carnaval. É a australiana Emília Sepulcri. Emília é dançarina, e começou na salsa.

Amante da música latina, ela passou a fazer aulas de samba, e se apaixonou pelo gingado das passistas e pelo som da bateria.

Para Emília, a forma física, agilidade e a graça das musas e passistas cariocas são inspiração. "Estou animada e privilegiada por fazer parte da Lins Imperial. Além de estar muito ansiosa para conhecer a sua comunidade, as pessoas envolvidas e melhorar meu conhecimento da cultura do carnaval e alcançar crescimento no meu samba", disse a musa.

Rainha francesa

Além da musa australiana, a Lins inovou na bateria. A influenciadora digital francesa Katarina Harmony é a nova rainha de bateria. "Sem palavras para agradecer o carinho que estou recebendo por me tornar Rainha de bateria da Lins Imperial. Escola que me acolheu como musa e agora me recebe como rainha. Merci!", disse Katarina nas redes sociais.

Após o 12° lugar nos desfiles deste ano com o enredo "Mussum Pra Sempris - Traga o Mé que Hoje com a Lins Vai Ter Muito Samba no Pé!", a Lins ainda não divulgou o tema para 2023. A verde e rosa será a segunda agremiação a desfilar na sexta-feira de carnaval pela Série Ouro.