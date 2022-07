De top, Viviane Araújo exibe o barrigão de gravidez em evento do Salgueiro

Rio - Mesmo na reta final da gravidez, Viviane Araújo tem mostrado muita disposição. A atriz marcou presença no “Salgueiro Convida”, que recebeu o Império Serrano, escola de Madureira e campeã da Série Ouro no carnaval 2022, na quadra da escola, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado. Como sempre, ela estava acompanhada do marido, Guilherme Militão, com quem trocou beijinhos.

Para a ocasião, a Rainha de Bateria da agremiação arrasou no look. Ela usou um conjunto vermelho brilhoso, de top e calça, e deixou o barrigão à mostra. No local, Vivi ainda posou para algumas fotos ao lado da mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, que é Rainha de Bateria do Império Serrano.

Nesta quinta-feira, Viviane e Guilherme promoveram um chá de bebê com tema julino para Joaquim em uma casa de festas da Zona Oeste do Rio. Entre os convidados estavam Cacau Protásio e Luma de Oliveira.

