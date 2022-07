Grávida de oito meses, Viviane Araújo promove chá de bebê com tema julino para o filho

Rio - Viviane Araújo e Guilherme Militão fizeram um 'chárraiá' de bebê para o primeiro filho, Joaquim, nesta quinta-feira, em uma casa de festas da Zona Oeste do Rio. Para a ocasião, o casal se vestiu à caráter. De cropped e saia com babados, a atriz de 47 anos deixou a barriguinha de oito meses de gestação à mostra. Já Guilherme usou uma blusa social e calça jeans. Os dois trocaram muitos beijinhos e carinhos no local. Cacau Protásio e Luma de Oliveira participaram da festa com tema julino e também arrasaram na produção.



