O jovem Iago Dioniso é o novo segundo mestre-sala da Rocinha - Divulgação

Publicado 07/08/2022 09:35 | Atualizado 07/08/2022 11:49

Rio - Dando continuidade às contratações para o carnaval de 2023, a escola de samba Acadêmicos da Rocinha anunciou seu novo segundo mestre-sala. Trata-se de Iago Dionisio, que fará dupla com Polyana Vieira.



Com apenas 16 anos, o jovem começou a dançar como mestre-sala aos 5, quando entrou para o projeto de seu bisavô, mestre Manoel Dionísio, e iniciou sua carreira na Infantes da Lins Imperial como segundo mestre-sala.



Apesar a pouca idade, Iago já passou por agremiações como Nova Geração do Estácio, onde ficou por sete anos, e Alegria da Zona Sul, onde teve uma breve passagem como primeiro mestre-sala.



“Minha história no samba começou desde quando estava na barriga da minha mãe, por minha família já ser de carnaval e eu nascer no meio do maior espetáculo da Terra. Hoje estou vestindo as cores verde, azul e branco, grato pelo convite de defender esse pavilhão", celebra Iago.

A Rocinha será a sétima escola a desfilar em 2023 pela Série Prata, na Estrada Intendente Magalhães, no dia 24 de fevereiro.