Maycon Mayer (esq.) e Wallace Souza (dir.) são os novos comandantes da Em Cima da HoraDivulgação

Publicado 07/08/2022 14:17 | Atualizado 07/08/2022 14:33

Rio - A escola de samba Em Cima da Hora apresenta, neste domingo (7), seu novo presidente, Wallace Costa, e o vice-presidente da agremiação, Maycon Mayer. A nomeação dos novos comandantes é realizada durante uma feijoada na quadra da agremiação, em Cavalcanti, Zona Norte do Rio.

Wallace já passou por diversos segmentos na Em Cima da Hora e é cria de Cavalcanti. Ele irá substituir Ubiratan Fernandes, que morreu no dia 7 de fevereiro, em decorrência de problemas cardíacos.

"Comecei em 2015 na escola. De lá pra cá, sempre fui envolvido com o Carnaval. Hoje estou realizando um sonho. É uma honra ser aclamado presidente da escola de samba da comunidade em que nasci. Agradeço a todos pela confiança. Vamos fazer os melhores carnavais que Cavalcanti já viu", disse o novo presidente da agremiação.

Já Maycon Mayer é produtor de eventos e passou por escolas como Unidos de Bangu e Vigário Geral, além de fazer parte da diretoria da antiga Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil (LIESB).

O vice-presidente também comentou sua chegada à escola. "Chego hoje na Em Cima da Hora pra somar com a nossa equipe e levar todo o conhecimento para fazer o maior Carnaval da história da escola. Sou muito grato por chegar onde eu cheguei, só tenho agradecer a Deus e a toda diretoria por ter me escolhido junto com o presidente Wallace. Vamos fazer algo jamais visto. Vamos lutar para trazer a comunidade para dentro da quadra com esporte, lazer e muita cultura. Será um ano diferente e garanto com todas as forças que vamos lutar para fazer o maior Carnaval da história", afirmou.

Após ficar em 13° lugar nos desfiles deste ano, a Em Cima da Hora será a quarta agremiação a desfilar, no sábado de Carnaval, pela Série Ouro, com o enredo “Esperança, presente!”, desenvolvido pelos carnavalescos Marco Antônio Falleiros e Carlos Eduardo.