Salgueiro vai abrir espaço para 15 novos passistas - Divulgação

Salgueiro vai abrir espaço para 15 novos passistasDivulgação

Publicado 15/08/2022 09:00 | Atualizado 15/08/2022 09:06

Rio - A ala de passistas da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro vai promover, nesta terça-feira (16), às 19h, uma audição para escolher 15 novos integrantes. As inscrições podem ser feitas até a tarde desta segunda-feira (15), na quadra da agremiação, no Andaraí. Há vagas para homens e mulheres.

Segundo Carlinhos do Salgueiro, responsável pela premiada ala, mais do que saber sambar, o(a) candidato(a) deve ter disponibilidade para ensaios e muita dedicação. “Aqui no Salgueiro a gente ensaia muito, então o passista precisa entender que não basta ter apenas samba no pé”, comenta o diretor. Antes da audição, haverá um treinamento prévio.

Em 2023, o Salgueiro apresentará o enredo "Delírios de um Paraíso Vermelho", do carnavalesco Edson Pereira.