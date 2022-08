Grande Rio - Carnaval 2022 - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 16/08/2022 18:59

Rio - Faltando seis meses para o espetáculo, o Rio Carnaval acabou de confirmar junto ao prefeito carioca Eduardo Paes a realização da pré-temporada de ensaios técnicos das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. A movimentação aconteceu nesta terça-feira (16), em reunião entre o chefe do Executivo municipal, Jorge Perlingeiro e Gabriel David, respectivos presidente e diretor de Marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa).

fotogaleria O acerto incluiu uma programação que deverá ser iniciada logo após o Revéillon, no segundo fim de semana de janeiro (dia 8) e finalizada às vésperas dos desfiles, em 12 de fevereiro. A expectativa é que os treinos aconteçam ao longo de seis semanas, sempre aos domingos, com calendário a ser divulgado mais adiante pela entidade.

Os ensaios se tornaram uma tradição que antecede as apresentações oficiais das agremiações e representam eventos superacessíveis aos foliões de dentro e de fora da cidade, sem cobrança de ingressos. Após uma interrupção na realização durante a gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, foram retomados às pressas antes do Carnaval 2022, em março, e agora, graças aos esforços dos gestores envolvidos, já têm até datas pré-definidas.



Apoio institucional e financeiro



Além do compromisso com os ensaios, o município também sinalizou aos responsáveis pelos desfiles que seguirá contribuindo institucionalmente e financeiramente com a produção das alegorias e fantasias que saem da Cidade do Samba, na Zona Portuária, rumo à Praça da Apoteose. Mais detalhes sobre a subvenção serão definidos e revelados pelo poder público mais à frente.



Em 2023, os desfiles acontecem em 19 e 20 de fevereiro. No Domingo de Carnaval, desfilam, conforme definido por sorteio, Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira. Na Segunda de folia, será a vez de Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro.