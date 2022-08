Na foto, os vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugar do 'Concurso de Samba Exaltação ao Centenário da Portela' - Divulgação/PH Registrou

Na foto, os vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugar do 'Concurso de Samba Exaltação ao Centenário da Portela'Divulgação/PH Registrou

Publicado 16/08/2022 12:22

Rio- A escola de samba da Portela já tem uma nova canção para embalar o seu centenário. "Orgulho Secular", composta por Samir Trindade, foi a obra vencedora do "Concurso de Samba Exaltação ao Centenário da Portela", lançado no mês de junho (confira letra abaixo). A obra será interpretada por Gera, intérprete portelense nos anos de 2000 a 2004, e Dani Trindade.



"Alma portelense", de Celso Lopes e Charles André, levou o segundo lugar do concurso. Em terceiro, segue "Um sonho de Menino", obra de Allan Corrêa, Claudinho Oliveira e Rodrigo Guerra.



Autor da obra vencedora, Samir Trindade falou sobre a felicidade de fazer parte deste momento histórico da azul e branca de Oswaldo Cruz e Madureira, ambos os bairros da Zona Norte carioca.



"É uma emoção muito grande por fazer parte dessa história do centenário. Poder contar essa história para os meus netos, que a Portela fez cem anos e realizou um concurso pra exaltar esse acontecimento e tive a felicidade de se vencedor. É inexplicável a felicidade!", disse Trindade, emocionado.



Uma curiosidade revelada pelo compositor é que "Orgulho Secular" já existia. Ou seja, a obra já havia sido escrita, mas nunca gravada.



"Esse era um samba que tinha guardado em homenagem a Portela. Quando veio o lançamento deste concurso modifiquei algumas coisas pra adaptar a data do centenário e convidei o Gera pra cantar, por ter feito parte da minha memória afetiva e de muitos portelenses da minha geração. Demorei pouco tempo fazendo o samba, ele veio fluindo do coração. Um dia, quem sabe, a Portela não possa cantar como esquenta? A obra evoca a ancestralidade da nossa escola. Fiz sonhando com isso um dia", contou.

Confira a letra de "Orgulho Secular"

É hora

De erguer nossa bandeira e lutar

Portelense vamos exaltar

Evocar a emoção

O céu se abriu desceram anjos da Portela

E coloriu de azul e branco a passarela

Paulo Benjamim de Oliveira

O rei de Oswaldo Cruz a Madureira

Natal com sua fibra está presente

Conduzindo sua gente

Ao longe vejo a luz de uma Candeia

Do alto um sabiá que nos clareia

Monarco é a força a nos guiar MAJESTOSAMENTE

Voa a águia, desce a lágrima

Portelense é assim

Orgulho secular