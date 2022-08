Paraíso da Tuiuti apresenta sambas concorrentes para o Carnaval 2023 - Divulgação/Thais Brum

Publicado 23/08/2022 16:30 | Atualizado 23/08/2022 16:47

Rio - A escola de samba Paraíso do Tuiuti divulgou que o processo de escolha do samba enredo de 2023 será feito durante o mês de setembro. No próximo dia 5, compositores amantes da Tuiuti poderão inscrever suas musicas e começar a torcer.

Seguindo o calendário da agremiação, a partir do dia 9, até 30 de setembro, os sambas serão apresentados ao vivo. A final está marcada para o dia 7 de outubro, onde a comunidade conhecerá o samba-enredo oficial de 2023.

A diretoria da Escola fará uma reunião na quadra no próximo dia 25, às 20h, para dar informações sobre as regras e detalhes da disputa. Em 2022, a amarelo e azul levou para a avenida o enredo: "Ka ríba tí ÿe — Que nossos caminhos se abram", celebrando a luta, sabedoria e a resistência negra. Agora em 2023, o enredo escolhido pela Tuiuti é "Mogangueiro da Cara Preta", e a comunidade espera ansiosa pelo próximo samba.