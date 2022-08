Leandro Vieira, atual carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense - Divulgação

Publicado 26/08/2022 10:33 | Atualizado 26/08/2022 10:53

Rio - A Imperatriz Leopoldinense divulgou, na última quinta-feira, a lista de sambas pela disputa do Carnaval 2023. Em uma playlist criada no canal oficial da escola no YouTube , estão disponíveis as vinte composições inscritas no concurso.

Os sambas serão oficialmente apresentados à comunidade na próxima feijoada da agremiação, que ocorrerá no dia 4 de setembro e será realizada na quadra, em Ramos, Zona Norte do Rio. Já o sorteio para ordem de apresentação das composições acontecerá na próxima terça-feira, no mesmo local. Na ocasião, os compositores deverão ser informados sobre as regras, chaveamentos e também, terão acesso ao calendário prévio da disputa. Até o momento, a final da competição está marcada para o dia 17 de outubro.

Este ano, a Imperatriz Leopoldinense desfilará na segunda-feira de Carnaval, no dia 20 de fevereiro e será a quarta escola a entrar na Sapucaí. Apostando na vitória do Carnaval 2023, a verde, branco e ouro tem como enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", do carnavalesco Leandro Vieira.