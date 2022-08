Mestre Casagrande comanda a bateria da Tijuca - Mauro Samagaio

Publicado 25/08/2022 12:10

Rio - A bateria Pura Cadência, da Unidos da Tijuca retoma, nesta quinta-feira (25), os ensaios para o Carnaval de 2023. Eles acontecerão a partir das 20h, na quadra da agremiação, na Avenida Francisco Bicalho.



Faltando aproximadamente seis meses para o desfile, a bateria do mestre Casagrande dá início aos ensaios a fim de conquistar a nota máxima da categoria no próximo carnaval. A diretoria convocou todos os ritmistas para o recadastro e para se informarem sobre o trabalho que será realizado no ano que vem, como o calendário de eventos e a devolução das fantasias.



A Pura Cadência mantém a sua identidade característica, já que ela adota a renovação e manutenção dos ritmistas. Diante disso, ela garante sempre um ritmo harmonioso e com desenhos e bossas objetivas, apresenta um bom andamento que sustenta o desfile e auxilia em todos os outros quesitos.



Sob a gerência do mestre Casagrande desde 2008, a bateria alcançou o topo do ranking do carnaval carioca, resultado do trabalho dedicado da equipe.