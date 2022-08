Unidos da Tijuca apresenta segundo mestre-sala, Rafael Gomes - Divulgação

Unidos da Tijuca apresenta segundo mestre-sala, Rafael GomesDivulgação

Publicado 24/08/2022 10:02 | Atualizado 24/08/2022 10:12

Rio - A Unidos da Tijuca apresentou, na última terça-feira, seu novo segundo mestre-sala para o Carnaval 2023. Seguindo com a aposta em novos talentos, a escola deu as boas-vindas a Rafael Gomes, que ocupará a vaga deixada por Matheus André, promovido recentemente a defensor do pavilhão principal. Rafael formará par com a porta-bandeira Lohane Lemos.

fotogaleria

O novo mestre-sala descobriu seu talento enquanto fazia parte de uma companhia de dança. Na época, os outros dançarinos observaram sua desenvoltura para o carnaval em uma apresentação teatral e o incentivaram a se dedicar ao estilo. Em apenas um ano, Rafael tornou-se mestre-sala oficialmente, estreando na Unidos de Vila Santa Tereza e aprimorando-se na escola de "mestre-sala, porta bandeira e porta estandarte" do mestre Manoel Dionísio, local onde conheceu sua atual parceira, Lohane Lemos.



"Fui convidado através da Lohane Lemos, passei por uma seleção e hoje estou ainda sem acreditar. São apenas seis anos de dança e cheguei da Intendente Magalhães direto para o Grupo Especial. É um bilhete premiado que ganhei da Unidos da Tijuca. Já vamos iniciar os trabalhos porque estou aqui para somar e quero muito defender esse pavilhão", avisou, animado.

Antes de integrar a Unidos da Tijuca, Rafael passou ainda pelas escolas Favo de Acari e Engenho da Rainha, defendendo o pavilhão principal. No último carnaval, foi campeão com o Arranco do Engenho de Dentro, pela Série B.

Lohane Lemos, que é porta-bandeira da Unidos da Tijuca desde o Carnaval 2016 e foi campeã ao lado do atual primeiro mestre-sala Matheus André, não poupou elogios à sua nova dupla. "Estou muito feliz com a escolha e com o processo de seleção, por minha diretoria 'topar' que eu pudesse escolher o meu par durante essa nova etapa da minha carreira. Nossas preparações serão intensas porque é uma parceria nova, mas a vontade de apresentar um trabalho incrível para a comunidade é maior ainda. Tenho certeza que a nação tijucana o receberá com o mesmo carinho que fui recebida há oito anos atrás", afirmou Lohane.



A Unidos da Tijuca apresentará a dupla à comunidade na retomada dos ensaios para o Carnaval 2023, a partir de 8 de setembro.