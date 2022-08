Lívia Andrade - Reprodução do Instagram

Publicado 28/08/2022 20:59 | Atualizado 28/08/2022 21:07

Chegou o grande dia! Depois de muita expectativa por parte do público, Lívia Andrade fez sua tão celebrada estreia na Globo. A apresentadora fez sua primeira aparição no programa "Domingão do Huck", neste fim de semana, para integrar o elenco fixo da bancada do quadro "Acredite Em Quem Quiser", da atração. Para a ocasião, a loira ainda apostou num lookinho deslumbrante para a ocasião.

Nas redes sociais, ela compartilhou algumas fotos com o look e celebrou a nova fase na emissora. "No ar 'Domingão com o Huck', na Globo. Não, você não leu errado!", comentou ela na publicação. Ao chegar no palco do programa, ela se mostrou bem animada e disparou: "Oi gente! Loucura, loucura. Olha onde eu tô. No Domingão do Huck. E com vocês. Que saudade de domingo", declarou.



Nesta semana, a apresentadora comemorou a chegada na TV Globo. "Não poderia ter sido melhor recepcionada. Foi muito além do que eu imaginava. A família do Domingão com Huck é incrível, todos os produtores... Me senti muito acolhida desde o momento da minha chegada. Estava todo mundo me esperando. Eu estava chegando tímida ali, reconhecendo o território. Foi muito bacana", disse ela.



Vale destacar que o momento foi muito comemorado pelos fãs e admiradores da estrela. No Twitter, o nome de Lívia Andrade ficou entre os assuntos mais comentados do microblog durante a transmissão do programa neste domingo. Internautas não pouparam elogios para a desenvoltura de Andrade na bancada do quadro. A bancada fixa ainda conta com o Padre Fábio de Melo e Dona Déa Lúcia. Na estreia na temporada, a humorista Heloísa Périsse foi a convidada especial da semana.