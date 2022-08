Sabrina Sato - Reprodução do Instagram

Publicado 28/08/2022 22:37

Sempre com um visual mais icônico que o outro, Sabrina Sato encantou seguidores do Instagram ao surgir, neste domingo (28), com um look pra lá de poderoso nas redes sociais. Sempre elegante, a apresentadora do GNT apareceu nos cliques vestindo um vestido preto todo justinho, que deixou suas curvas esculturais em evidência. A peça ainda conta com um decote generoso, deixando a estrela ainda mais bela.

A mãe de Zoe, primeira filha de Sabrina, fruto de seu relacionamento com o ator Duda Nagle, investiu em um penteado bem diferenciado para a ocasião e impressionou os seus fãs com a sua beleza. "After party" ("Depois da Festa", em tradução para o português), escreveu ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios: "Absurdamente linda", disse um. "Poderosa", falou outro. "Maravilhosa", escreveu mais um.

Anteriormente, a apresentadora roubou a cena em um evento luxuoso na noite desta sexta-feira (26). Usando um vestido todo colorido, os cabelos presos imitando a estampa do vestido e brincos compridos com bolinhas douradas, a famosa apostou em uma fenda lateral no modelito.



Através da fenda, que subiu bem acima da linha da coxa, foi possível ver o cantinho da virilha de Sabrina, sem calcinha aparente. Confira: