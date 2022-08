Tadeu Schmidt e Pedro Bial - Reprodução do Instagram

Publicado 27/08/2022 20:38

Encontro de titãs! Tadeu Schmidt surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um clique raríssimo em suas redes sociais ao lado de outro apresentador que marcou história no "Big Brother Brasil", da Globo: Pedro Bial. Atualmente comandando o reality show, o jornalista posou sorridente ao lado do colega de profissão.

Vale lembrar que Pedro Bial apresentou o "BBB" durante 16 edições consecutiva. Em 2017, Bial passou o bastão para Tiago Leifert, que ficou com a atração por cinco anos. Já em 2022, Tadeu Schmidt assumiu o programa, que teve o ator e cantor Arthur Aguiar como campeão.

Na legenda do clique, Tadeu enalteceu Pedro Bial: "Quando o aprendiz encontra o mestre. Pra completar a jornada, voltei pra casa no mesmo voo do ídolo Pedro Bial! Um abraço super carinhoso e um papo rápido e alegre com o amigo que eu não encontrava havia tanto tempo. Injeção extra de inspiração pro BBB23!".



Tadeu Schmidt teve sua estreia no "BBB22" e atualmente se prepara para o "BBB23", que estreia em janeiro de 2023. A infirmação foi confirmada pelo próprio jornalista. Vem aí!