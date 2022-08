Esposa de George Henrique, Francine Toaldo, abre o jogo sobre assédio em hospital - Divulgação/Record TV

Publicado 27/08/2022 12:30 | Atualizado 27/08/2022 12:37

Rio - A próxima edição do "Domingo Espetacular", da RecordTV, traz uma entrevista exclusiva com a esposa do cantor George Henrique, da dupla sertaneja com Rodrigo. No programa, Francine Toaldo expôe detalhes do assédio que sofreu em um hospital de Goiânia.

A mulher conta que procurou a emergência da unidade de saúde após sentir dores fortes e foi medicada antes de passar por um exame íntimo. Durante o atendimento em um box cercado por cortinas, Francine estava sonoleta, mas percebeu quando um homem abriu a cortina para observá-la. Pouco depois, a sogra da jovem também reparou na presença do indivíduo e pediu que ele fosse retirado do local.

"Eu tinha vergonha de falar muitas coisas. E minha advogada sempre me incentivou a falar, ajudar outras mulheres", declara Francine sobre o caso. Ela chegou a entrar na Justiça com um processo contra o hospital onde a situação aconteceu, tendo recebido uma indenização há poucos dias atrás. "Se ela tivesse ido sozinha, então as questões seriam completamente outras. E as possibilidades é que me assustam", desabafou George Henrique na entrevista que vai ao ar neste domingo, dia 28.