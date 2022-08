Gabi Martins - AGNEWS

Publicado 27/08/2022 19:23 | Atualizado 27/08/2022 19:25

Ela é o momento! A cantora Gabi Martins viveu um dos momentos mais importantes de sua carreira ao subir ao palco da Festa de Peão de Barretos, na madrugada deste sábado (27). A ex-BBB soltou a voz no evento, apresentando as músicas de seu repertório e se emocionou ao falar que viveu um sonho antigo.



Depois do show, ela se ajoelhou no palco e agradeceu aos fãs pelo carinho. "Muito obrigada por estarem aqui. Tenho 26 anos e, há 26 anos sonho com isso. Me preparei todos os anos para isso. Quero agradecer, de joelhos, que estou realizando o maior sonho da minha vida. Tô muito feliz e muito emocionada", disse.

Momentos antes de fazer a sua estreia em Barretos, ela falou ao site "Gshow" como estava sua expectativa para o momento. "Estou muito feliz por estar aqui estreando na Festa do Peão de Barretos. Coração tá acelerado, tô nervosa, mas realizando um sonho. Lutei 26 anos para chegar até aqui, então estou bem preparada", contou ela ao portal.



No Inatagram,a musa cometou a estreia. "BARRETÃO que sonho!!!! Look perfeito do @eduardoamarante pra fazer o melhor show da minha vida! Obrigada @gsfashionstylists vcs arrasaram!", escreveu. Confira: