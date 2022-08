Giovanna Ewbank - Reproduçãodo Instagram

Giovanna EwbankReproduçãodo Instagram

Publicado 27/08/2022 16:22

Surra de beleza! Giovanna Ewbank deixou seus seguidores do Instagram babando, neste sábado (27), ao compartilhar cliques em que aparece posando com um biquíni todo trabalhado na estampa animal print, no melhor estilo pantaneira. A atriz e apresentadora aproveitou o dia de sol para colocar o bronze em dia.

fotogaleria

"Esquentou por aqui... e por aí?", provocou a loira na legenda da publicação. Nos comentários do vídeo, os fãs e admiradores não pouparam elogios ao corpo escultural da mulher de Bruno Gagliasso. "Obrigada por existir, mulher", comentou uma das seguidoras. "Maravilhosa", "perfeita" e mais adjetivos foram deixados para a mãe de Títi, Bless e Zyan, que fez questão de agradecer a maioria.



Recentemente, Ewbank provou ser uma mãe bem descolada. É que a musa compartilhou uma prova disso e encantou os internautas ao mostrar o resultado de uma transformação que fez com a filha Titi, de nove anos. Em um salão de beleza, ela e a herdeira apareceram com algumas mechas coloridas e esbanjaram estilo com o visual diferente.