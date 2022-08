Ao lado da família, Maria Beltrão encontrou o Papa Francisco - Reprodução/Instagram

Ao lado da família, Maria Beltrão encontrou o Papa Francisco Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2022 10:14

Rio - Maria Beltrão contou os detalhes de seu encontro com o Papa Francisco no 'É de Casa' deste sábado, na TV Globo. A apresentadora revelou ter se atrapalhado com o nervosismo e acabou cometendo algumas gafes durante a breve conversa que teve com o pontífice em viagem ao Vaticano, na última quarta-feira.

No bate-papo com os colegas da atração, Beltrão iniciou o relato explicando que decidiu levar alguns itens para o religioso abençoar e também quis presentear o Papa com doces brasileiros. "Eu já estava toda feliz da vida, levando 200 medalhinhas, que vou distribuir para vocês. (...) Eu sou desse tipo de pessoa sem noção que perguntou se podia levar doces para o Papa. Ele adora doce, mas tem que comer pouco. Falei que ia levar paçoquinha, pé de moleque, bolo de rolo, meus brigadeiros", contou.

"Quando me vi diante do Papa, até explicar que aqueles doces eram para ele... Acho que falei javanês, ele não entendeu nada, eu estava muito nervosa, e ele saiu abençoando os doces. Eu fiquei cada vez mais nervosa, abri a caixa dos doces e disse para ele: 'Papa, é para você e não engorda.' Ele olhou, começou a rir e disse: 'Ah, engorda!'", relembrou Maria, aos risos.

De acordo com a jornalista, foi aí que o nervosismo tomou conta da situação e o líder da Igreja Católica chegou a se assustar com o comportamento da apresentadora. "Depois que ele falou isso, entrei no modo Maria de loucura, de histérica. Abracei o Papa, sujei de maquiagem... Depois, ele me olhou com uma gravidade muito grande e disse que tinha uma dúvida. E eu apertando a mão dele, porque quando estou nervosa faço tudo errado. Até que o Papa perguntou: 'Cachaça é água?' (risos). E aí, dei uns tapas no Papa, e disse: 'Acho que é Santo Padre, porque eu bebo bastante'", finalizou.

Maria Beltrão esteve no Vaticano acompanhada do marido, Luciano Saldanha, e da filha, Ana. A apresentadora do 'É de Casa' teve a oportunidade de conhecer o Papa Francisco e registrou o encontro nas redes sociais. A jornalista ainda revelou ter declinado um convite para o programa 'Pipoca da Ivete' para viajar à sede da Igreja Católica.