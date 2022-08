Alcione - Vinícius Mochizuki / Divulgação

Publicado 27/08/2022 11:47 | Atualizado 27/08/2022 11:53

Rio - O Bar da Alcione, localizado no Catete, Zona Sul do Rio, teve suas atividades encerradas de forma definitiva, após dez meses de funcionamento. A notícia pegou fãs de surpresa ao ser divulgada nas redes sociais do espaço, na última quinta-feira. Com capacidade para 500 pessoas, o estabelecimento foi inaugurado em outubro do ano passado, no Casarão Ameno Resedá. A unidade da Barra da Tijuca segue com o expediente normal.

Em nota publicada no Instagram, a equipe do bar diz apenas que a decisão foi tomada "por motivos de força maior". "Em pouco tempo de funcionamento, certamente fizemos história no charmoso Catete, ao exaltarmos a música brasileira, principalmente o samba!", diz o comunicado que ainda promete novidades para o futuro. Desde sua inauguração com show especial da Marrom, a casa já recebeu artistas como Leci Brandão, Arlindinho e o grupo Molejo.

O fechamento do Bar da Alcione, no Catete, chega poucos dias depois da cantora receber alta do hospital Copa D'Or após passar uma cirurgia na coluna vertebral . No último dia 13, a artista deixou a unidade de saúde para seguir com a fisioterapia em tratamento contra um desalinhamento. Em recuperação após o procedimento, a Marrom precisou cancelar sua participação na homenagem à Elza Soares no Palco Sunset do Rock in Rio, que acontece no dia 11 de setembro, com nomes como Mart'nália, Gaby Amarantos e Agnes Nunes.