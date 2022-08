Rafael Vitti - AGNEWS

Rafael VittiAGNEWS

Publicado 27/08/2022 18:42

Momento fofura do dia! O ator Rafael Vitti aproveitou o dia de sol que fez neste sábado (27) no Rio para levar sua filha, a pequena Clara Maria, de 2 anos, para curtir a praia. O ator, que se despediu recentemente do Davi, da novela "Além da Ilusão", esteve na Barra da Tijuca com a menina, fruto do casamento com a humorista Tatá Werneck. Pai e filha se refrescaram no mar para amenizar o calor.

fotogaleria

A apresentadora Tatá Werneck, claro, também marcou opresença no passeio em família e foi fotografada em um quiosque, próximo de onde estava Rafael Vitti com Clara Maria, curtindo a praia. Um perfeito passeio para um sábado em solarado, não é mesmo?!