Kelly Key faz revelações íntimas em rede social - Reprodução do Instagram

Kelly Key faz revelações íntimas em rede socialReprodução do Instagram

Publicado 05/09/2022 13:46

Rio - Kelly Key, de 39 anos, fez alguma revelações inusitadas através do Instagram Stories, neste domingo. A cantora abriu o jogo e revelou os lugares mais diferentes que já fez cocô ao responder a pergunta de um internauta.



fotogaleria

"Essa aí eu sou mestre, desculpa mas ninguém me ganha, saco de mercado, caixa de pizza, matinho, num rio, no meio do rio, isso ai ninguém me ganha", disse Kelly, aos risos.

Em seguida, ela publicou uma imagem da Rainha Elizabeth. "Essa aí eu sou rainha e ninguém me tira a majestade", disse a musa fitness, que é casada com Mico Freitas e mãe de Suzanna, de 21 anos, Jaime Vitor, de 17, e Arthur, de 5.