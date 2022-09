Lorena Comparato sofre acidente antes do Rock in Rio - Webert Belicio / Agnews

Publicado 05/09/2022 10:57 | Atualizado 05/09/2022 11:14

Rio - Lorena Comparato, de 32 anos, passou por um grande susto a caminho do Rock in Rio, na Zona Oeste da cidade, neste domingo. A atriz de 'Rensga Hits', da Globoplay, se envolveu em um acidente de trânsito. Um motoqueiro bateu na traseira do carro de aplicativo que ela estava. A artista publicou uma foto da situação no Instagram Stories e tranquilizou os fãs ao dizer que todos estavam bem.

"Depois de um acidente de carro no caminho, todo mundo bem! Obrigada, universo", escreveu a artista na rede social.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do 'Uol', Lorena deu mais detalhes do acidente. "O motoqueiro escorregou e bateu no nosso Uber, mas graças a Deus estamos todos bem. E ele tá bem também. A gente chamou a emergência e ficou lá prestando socorro. Polícia chegou, deu todo um b.o e a gente: moço, precisamos ir. E as pessoas olhando pra gente. Ele bateu atrás do Uber. Ele ficou um pouco machucado por isso chamamos a ambulância. Foi um susto grande", comentou a atriz.