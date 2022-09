Grazi Massafera posa nos bastidores de Travessia - Reprodução do Instagram

Publicado 05/09/2022 10:34

Rio - As gravações de "Travessia", próxima novela das 21h, da TV Globo, estão à todo vapor. Grazi Massafera mostrou os bastidores da produção através do Instagram Stories, na manhã desta segunda-feira. Na imagem, a atriz aparece com uma barriga falsa de gravidez.

"Bebê 'carregando'. Chiara no forninho", brincou ela na legenda. No folhetim de Gloria Perez, Grazi dará vida à Debora, mãe da influenciadora digital Chiara, personagem que marca a estreia de Jade Picon em novelas.

Por falar em Jade, a escalação da ex-BBB para a trama foi cheia de polêmicas. Quando o nome da influenciadora começou a ser especulado, alguns atores usaram as redes sociais para lamentarem o fato dela não ser atriz e ter conseguido o papel. O Sindicato dos Artistas concedeu uma autorização especial para que Jade pudesse trabalhar apenas nesta obra. Para se dedicar ao primeiro papel como atriz, a irmã de Leo Picon tem feito aulas de interpretação, se mudou para o Rio e está morando em uma mansão.