Cleo levanta suspeitas de gravidez ao posar com o marido, Leandro D'Lucca, e posar com a mão na barriga - Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2022 22:08 | Atualizado 05/09/2022 22:12

Rio - Cleo deixou os fãs curiosos com uma publicação que fez no Instagram, nesta segunda-feira. A atriz e cantora abriu o álbum de fotos do fim de semana com o marido, Leandro D'Lucca, e o enteado, Gael. Em alguns dos cliques, a filha de Gloria Pires e Fábio Jr. aparece um a mão na barriga, levantando suspeitas de uma possível gravidez.

"Dias no RJ = mar, pôr do sol e muito amor", escreveu ela, na legenda da postagem. Nos comentários, os seguidores não deixaram a pose da artista passar despercebida. "E essa mão na barriga?", apontou uma internauta. "Será que vem aí?", questionou outra fã. "Não brinca com essa mãozinha aí, Cleo", disse mais uma pessoa. "Grávidos? Lindos!", elogiou uma admiradora.

Cleo assumiu o romance com o empresário Leandro D'Lucca em janeiro do ano passado. Seis meses depois, os dois oficializaram a união no cartório, tendo a participação dos pais e do irmão de Cleo, Fiuk, por videochamada. Recentemente, em agosto deste ano, o casal renovou os votos em cerimônia no candomblé, com a presença de amigos e familiares.

