Hailey Bieber faz homenagem ao BrasilReprodução Internet

Publicado 05/09/2022 19:08

Rio - A esposa do cantor Justin Bieber postou uma homenagem ao Brasil em suas redes sociais nesta segunda-feira (5). Hailey publicou em seu instagram fotos de comidas típicas do Rio e uma selfie usando a camisa amarelinha. A modelo fez uma rápida visita ao Brasil ao acompanhar o marido no show do último domingo (4) no Rock in Rio, e fez questão de marcar sua presença no país, mesmo que curta.

A modelo americana é filha da designer brasileira Kennya Deodato e além de ter tatuado o nome do estado "Minas Gerais", ela não cansa de mostrar como gosta da cultura local. Na publicação, Hailey colocou fotos de um Guaraná, brigadeiros e um prato de feijoada, matando a saudade das guloseimas do país. Na legenda, se jogou no português: "eu te amo Brasil voltarei em breve eu prometo", língua que fala por influência da família.

Nos comentários, os fãs brasileiros ficaram enlouquecidos, e as celebridades locais embarcaram na animação. Bruna Marquezine comentou: "MUITO brasileira", Yasmin Brunet também deixou seu recado: "PERFEITAAA", e no meio de muitos outros, Juliana Paes também registrou sua animação: "Linda!!".