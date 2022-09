Isabella Scherer - Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2022 17:30

Rio - Isabella Scherer segue atualizando os fãs sobre cada momento após dar à luz os gêmeos Mel e Bento. Na manhã desta segunda-feira, a atriz contou que precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade Pro Mater, em São Paulo, por ficar com a pressão descontrolada. A campeã do 'MasterChef Brasil' informou que já havia retornado ao quarto e se prepara para receber a alta médica.

"Oi, gente. Voltei ontem para o quarto. Tive que ficar um tempinho internada na UTI para controlar minha pressão", explicou ela, nos Stories do Instagram. "Agora já estabilizou e devo voltar para casa hoje mesmo", completou a filha do nadador Fernando Scherer, o Xuxa.

Depois de muita expectativa, Isa Scherer deu à luz os gêmeos Mel e Bento no dia 29 de agosto. Os bebês são fruto do relacionamento da artista com o modelo Rodrigo Calazans. Mel nasceu primeiro, pesando 2,2 kg, e Bento chegou logo em seguida, com 3,11 kg.