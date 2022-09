Pedro Scooby mostra imagens do ultrassom de Aurora - Reprodução do Instagram

Publicado 05/09/2022 11:21

Rio - Pedro Scooby mostrou algumas imagens do ultrassom da filha, Aurora, no Instagram Stories, na manhã desta segunda-feira. No vídeo, a noiva do surfista, Cintia Dicker, grávida de cinco meses, aparece deitada na sala de exames da clínica, vendo a herdeira. "Bom dia, Aurora", escreveu o surfista.

Na noite deste domingo, o casal assistiu a apresentação de Justin Bieber no Rock in Rio, na Zona Oeste da cidade. Em entrevista ao Gshow, Cintia falou sobre sua gestação. "Feliz de estar de volta ao Rock in Rio com a Aurora. Sempre quis ter Aurora e Pedro também tinha esse desejo. O que viesse estava bom, mas fiquei feliz que ele tem dois meninos. Estou focada, comendo, dormindo".