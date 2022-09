Simpática, Demi Lovato posa com fãs em aeroporto do Rio

Rio - Demi Lovato, de 30 anos, embarcou no aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira. Para a ocasião, a cantora americana usou um look todo branco, boné e tênis. Simpática, ela atendeu a vários pedidos de fotos dos fãs no local. A artista foi uma das atrações do palco Mundo, do Rock in Rio, neste domingo. Em sua apresentação, Demi apresentou a turnê "Holy Fvck", que tem uma forte pegada pop punk.

