Grávida do primeiro filho e acompanhada por Dan Ferreira, Jéssica Ellen curte férias na Bahia - Reprodução / Instagram

Publicado 06/09/2022 11:02

Rio - Jéssica Ellen, que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o noivo Dan Ferreira, exibiu o barrigão pelas ruas do Pelourinho, em Salvador, Bahia. No Instagram, o casal de atores compartilhou registros do passeio pela capital baiana, na última segunda-feira, e ainda recebeu vários elogios.

fotogaleria

"'Vivão' vivendo", escreveu Dan na legenda da publicação de uma série de fotografias, onde aparece curtindo a viagem ao lado de Jéssica.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho aos dois. "Lindos e tão pertinho de mim!", escreveu uma internauta. "Por que nunca estou no 'Pelô' nessas horas?", lamentou outra por não ter encontrado o casal. "Coisa linda!", escreveu um fã. "A Jéssica Ellen está cada dia mais maravilhosa! Muito axé para essa família linda!", desejou uma seguidora.

Jéssica e Dan anunciaram a gravidez em maio deste ano e desde então, a atriz decidiu manter-se um pouco afastada das redes sociais. "O início da gravidez é bem difícil, sentimos muito enjoo. Precisamos respeitar cada fase. É minha primeira gravidez. Mudou muito meu corpo, meu sono. Estou respeitando cada momento", disse a artista na época.