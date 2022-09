Eva Huck e Helena Faro - Reprodução / Instagram

Eva Huck e Helena Faro Reprodução / Instagram

Publicado 06/09/2022 13:09 | Atualizado 06/09/2022 13:09

Rio - Vera Viel usou as redes sociais, nesta terça-feira, para falar sobre a amizade entre sua filha, Helena Faro, e Eva Huck, caçula do casal Angélica e Luciano Huck. No Instagram, a esposa de Rodrigo Faro compartilhou registros do crescimento das meninas, de 9 anos de idade, e contou que as duas são amigas desde pequenas.

fotogaleria

"A amizade é como as estrelas mesmo a distância, elas brilham. E assim é a amizade da Helena e a Eva desde pequenininhas", escreveu Vera na legenda da publicação. "O tempo passa rápido demais!", acrescentou.

Nos comentários da publicação, seguidores não pouparam elogios à dupla. "Lindas!", disse uma internauta. "Que fofas!", opinou outra. "Que 'carinhas' mais lindas", escreveu uma usuária.

As duas meninas aproveitaram o domingo de Rock in Rio para assistir ao show do astro Justin Bieber. Na ocasião, Eva curtiu sua terceira edição do festival, enquanto Helena, esteve no evento pela primeira vez.