Mãe de Guilherme Militão compartilha fotos de Viviane Araújo e neto recém-nascido Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2022 12:06 | Atualizado 07/09/2022 12:06

Rio - Yara Militão, sogra de Viviane Araújo e mãe de Guilherme Militão, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar registros do neto recém-nascido . No Instagram, a nova vovó compartilhou uma foto de Joaquim nos braços da mãe e opinou sobre a semelhança do bebê com os pais.