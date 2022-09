Xanddy comunicou cancelamento de show após ônibus do Harmonia do Samba ser assaltado - Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2022 15:52 | Atualizado 07/09/2022 18:43

Rio - Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, usou o Instagram na tarde desta quarta-feira (7) para contar aos seguidores que o ônibus da banda foi assaltado durante a madrugada na região de Conde, no litoral baiano. O cantor lamentou que devido ao ocorrido o grupo não poderá realizar o show marcado para Maragogi, em Alagoas.

"Fala, pessoal. Passando aqui nesse feriado de 7 de setembro com uma notícia ruim. Infelizmente, o nosso ônibus foi assaltado [...] Nossa equipe técnica e banda foram abordados por uma quadrilha que levaram seus pertences, celulares, carregadores, HDs [...] Quero informar ao pessoal de Maragogi, que seria nosso destino de hoje, por conta desse ocorrido, não existem condições de se fazer o show", comunicou.

O artista afirmou que toda equipe registrou a ocorrência na delegacia e pediu que às autoridades apurem o episódio. "Parece que essa quadrilha já vem atuando na região do Conde [...] E fica aqui também o apelo aos assaltantes: que seja devolvido os itens de todos. São itens pessoais, e tem também coisas de trabalho. Fica aqui o apelo."