Mãe de Mileide Mihaile está curada do câncer Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2022 14:33

Rio - Mileide Mihaile anunciou na madrugada desta quarta-feira (07) que a mãe, Doralice dos Santos, está curada do câncer. A influenciadora digital contou que os médicos não localizaram, nos últimos exames realizados pela mãe, nenhum resquício da doença.

"Hoje é um dia pra ficar marcado e registrado nas nossas vidas e nesse feed! Dia que saiu os resultados dos exames da minha mãe sem nenhum resquício do câncer que ela enfrentou e venceu! O dia que os médicos olharam e disse a ela pra ir viver sua nova vida e aproveitar muito com esse sorrisão lindo. Eu não sei explicar o quão emocionada estou, o quão feliz e com uma gratidão que não cabe em mim. Só quero agradecer a Deus, as orações de vocês, as pessoas que nos ajudaram e aos médicos que cuidaram tão bem dela!", anunciou.

"No fundo existia uma aflição, uma angústia da espera de saber o que era aquele nódulo tão pequeno que ainda restava. Mais tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que passamos foi pra nos unir e nos fortalecer ainda mais! Os propósitos de DEUS são melhores e maiores que os nossos. Obrigada por mais essa benção."

Diagnóstico

Mileide Mihaile descobriu o problema de saúde da mãe assim que foi eliminada de "A Fazenda 13", nos bastidores das gravações do "Hora do Faro", da Record TV. A influenciadora desabafou sobre esse momento durante entrevista concedida em janeiro. "Parecia um pesadelo. Colocaram minha mãe no camarim, quando eu terminei de gravar ela já estava no camarim. [...] Quando se fala em câncer, a minha cabeça não funciona mais. Eu só penso negativo. Falou, a gente já pensa loucuras. Pensa que já vai embora, que já está morrendo", contou. Ela explicou a razão de não ter sido informada pela família sobre o estado de sua mãe ainda no confinamento. "Ela me conhece tanto, que ela sabe que se eu soubesse qualquer notícia, eu não ficaria ali um segundo. Eu não arrumaria nem as minhas coisas, iria ser aquele desespero".