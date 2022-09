Flávio Canto em entrevista ao podcast de Kyra Gracie - Reprodução de vídeo

Publicado 14/09/2022 13:13

Rio - Flávio Canto, de 47 anos, será papai pela primeira vez. O atleta revelou o nome e o sexo do bebê durante o podcast de Kyra Gracie, publicado nesta quarta-feira, no Youtube. A criança é fruto do relacionamento do judoca com a advogada Gabriela Palermo. Os dois estão juntos desde 2019.

“É a primeira vez. Então, foi um baita susto! Eu caí no chão e não conseguia levantar. Só falava que não sabia se estava preparado... Não conseguia nem falar direito, só chorava. Hoje estou melhor", comentou. "Saber que tem alguém chegando que você vai amar ainda mais do que todas as outras pessoas que você ama tanto, é um amor que nem consigo imaginar, dimensionar. Estou me preparando ainda", destacou.

O atleta também revelou o sexo do bebê. "É um menino, tinha vontade de ter um menino. É uma mudança grande, você vê o mundo de outra forma", disse ele, que também anunciou o nome do herdeito. "Thomaz. Foi a Gabi que escolheu".

Veja o vídeo: