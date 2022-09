Flávia Alessandra impressiona com corpão ao postar fotos vestindo lingerie sexy - Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2022 21:57

Rio - Flávia Alessandra aumentou a temperatura das redes sociais, nesta quarta-feira, ao compartilhar uma sequência de fotos em que posa sexy, vestindo nada mais que um body de lingerie preto e sapatos de salto alto. Em postagem no Instagram, a atriz de 48 anos esbanjou confiança e dividiu uma reflexão sobre empoderamento com os seguidores.

"Meu corpo, minha casa! Além das regras também serem minhas, essa aqui é minha morada. Essa mania de quererem manipular cada detalhe da vida de uma mulher, incluindo seu corpo, me entristece e me preocupa, mas não me enfraquece! Sou mulher e sei que sou incrível, sei da minha força e do poder de me emponderar do que é meu! Sem rótulos e sem idade, mulherada. Estamos aqui para sermos livres e nos apossarmos do que é nosso", declarou a artista, na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs da global foram à loucura e Otaviano Costa foi um deles: "Urgente: Otaviano Costa infarta após ver foto de sua esposa! Mulherão da po***", escreveu o marido de Flávia. "Espetáculo de mulher", disparou outro seguidor. "Você é linda demais!", declarou mais uma internauta.

