Carlos Alberto de Nóbrega é internado por complicações pulmonares - Reprodução

Carlos Alberto de Nóbrega é internado por complicações pulmonaresReprodução

Publicado 15/09/2022 17:32

Rio - O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 86 anos, revelou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, que está internado por conta de problemas pulmonares, causados por uma infecção viral. O apresentador participou, ainda internado, de uma transmissão ao vivo do podcast "O pod é nosso" e falou sobre seu estado de saúde.

fotogaleria

"Estou no semi-intensivo, fazendo um tratamento pulmonar”, afirmou Carlos Alberto de Nóbrega. "Eu não sei ainda qual é o vírus. Ele está lá [no hospital] por outros cuidados também com relação a vias aéreas. Mas graças a Deus está tudo bem", disse Renata Domingues, mulher do artista.

O painel viral investiga a presença dos vírus Influenza A e B, Vírus Sincicial Respiratório e SARS-CoV-2, que é o causador da covid-19. Carlos Alberto contou também que deve ter alta neste final de semana. "Segunda-feira, se Deus quiser, eu volto a trabalhar", afirmou.

Em fevereiro do ano passado, Carlos Alberto ficou internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após contrair covid-19. "Meus queridos e fiéis amigos: estou ótimo. Já comecei o tratamento, estou sem dor, mal-estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor, sem ter mais dores", disse o apresentador na ocasião, se referindo a sua mulher, que também estava internada com o vírus.