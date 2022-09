Natália Deodato se lança como cantora com a música ’Na Maldade’ - Reprodução Internet

Publicado 14/09/2022 13:51

Rio - A ex-BBB Natália Deodato está investindo na carreira de cantora. A mineira postou nas redes sociais, na tarde de terça-feira, o clipe de sua primeira música, "Na Maldade". "E saiu... A música 'Na maldade' já está disponível para todos vocês, nas principais plataformas digitais", escreveu na legenda da postagem.

Nas imagens, Natália aparece exibindo suas curvas com um shortinho bem curtinho enquanto dança. A novidade dividiu os internautas, que fizeram comparações com Juliette Freire, campeã do "BBB 21", e Arthur Aguiar, vencedor do "BBB 22", que inclusive foi a edição da qual Nat participou.

"E não é que a bicha rompe mesmo todas as barreiras? Arrasou. Te adoro, flor! O mundo é todo seu! Voa, linda", disse uma admiradora. Ex-ficante de Natália no "BBB", Eliezer também a incentivou. "Boa, Nat!!! Vai com tudo. Sucesso!!", escreveu. "Muito, mas muito obrigada mesmo", respondeu Natália.

"Vou guardar minhas críticas construtivas pra mim", alfinetou uma pessoa. "Se a Juliette pode, né", disse outro internauta. "Natália é linda e maravilhosa, mas vamos ter o pé no chão né galera, deixa a música pra quem sabe cantar", opinou outro seguidor. "Não, pelo amor de Deus. Arthur Aguiar cantor e agora Natália Deodato. Tem limite", esbravejou outra pessoa.