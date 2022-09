Luisa Marilac recebe alta após ser internada às pressas por complicações no silicone - Reprodução Internet

Publicado 15/09/2022 09:23

Rio - Luisa Marilac, de 44 anos, recebeu alta do Hospital San Gennaro, em São Paulo, nesta quarta-feira. Ela já se encontra sem dreno, secreção e se alimentando bem. Vale lembrar que a influenciadora digital deu entrada na unidade de saúde no fim de agosto por conta de complicações com suas próteses mamárias. Ela precisou passar por uma cirurgia para retirar o silicone industrial dos seios.

"Hoje, 14 de setembro (quarta-feira), após todos os exames de Luisa Marilac estarem normalizados e o quadro clínico apresentar evolução, a paciente recebeu alta médica e já foi direcionada para casa. Ela também se encontra sem dreno e sem secreção purulenta nas mamas", informou o médico Dr. Thiago Marra, responsável pelo caso, através de um comunicado.



O profissional ainda deu detalhes do quadro clínico da influenciadora e alertou que ela corria o risco de sofrer uma infecção generalizada caso não fosse prontamente atendida para a remoção da prótese. "Ela teve uma infecção e precisou ser operada com certa urgência. Realmente era um caso que se não tivesse dado a devida atenção poderia ter evoluído para um caso de infecção generalizada. Tiramos rapidamente a prótese e lavamos a área. Ela ficou sem os seios, mas graças a Deus ela já está super bem, está se recuperando. As próteses que usamos obviamente são próteses de altíssima qualidade”, destacou Thiago.

