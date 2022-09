Luisa Marilac foi internada às pressas na última quinta-feira - Reprodução Internet

Publicado 13/09/2022 14:40 | Atualizado 13/09/2022 15:16

Rio - A influenciadora digital Luisa Marilac, de 44 anos, foi internada às pressas no Hospital San Gennaro, em São Paulo, na última quinta-feira, por conta de complicações com suas próteses mamárias. Ela precisou passar por uma cirurgia para retirar o silicone dos seios. "Eu ainda sigo internada, tomando uma quantidade enorme de remédio e de soro. Não tenho previsão de alta", disse Marilac nos Stories, do Instagram, nesta segunda-feira.

A assessoria do hospital informou que Luisa utilizou silicone industrial em suas próteses, o que não é recomendado. "A paciente realizou um procedimento para injetar silicone industrial em outro serviço. Este procedimento não é recomendado para uso médico, traz diversas complicações e sequelas permanentes", diz o comunicado.

O médico que está acompanhando Luisa, Thiago Marra, explicou o que aconteceu. "Após a primeira cirurgia, ela teve uma contratura, a prótese ficou um pouco diferente e a gente tirou, colocamos outra, aí deu seroma, que é um acúmulo de líquido, mas a gente tratou. Quando pensamos que estava tudo resolvido, após quatro meses a prótese acabou saindo para fora devido a uma rejeição por causa do processo inflamatório relacionado ao silicone industrial", afirmou nas redes sociais.

"Ela teve uma infecção e precisou ser operada com certa urgência. Realmente era um caso que se não tivesse dado a devida atenção poderia ter evoluído para um caso de infecção generalizada. Tiramos rapidamente a prótese, lavamos, ela ficou sem os seios, mas já está super bem, está se recuperando. As próteses que usamos obviamente são próteses de altíssima qualidade. Ela ainda está sob cuidados médicos, está tomando antibiótico, também está com dreno ainda", completou.

Luisa Marilac é conhecida pelo meme "bons drinques", de 2010. No vídeo, ela aparece na piscina, tomando "bons drinques" enquanto diz: 'E teve boatos que eu estava na pior. Se isso é estar na pior, porr*, o que quer dizer estar bem, né?".