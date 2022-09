Ivete Sangalo faz homenagem para Daniel Cady no Dia do Nutricionista: ’o melhor’ - Reprodução Internet

Ivete Sangalo faz homenagem para Daniel Cady no Dia do Nutricionista: ’o melhor’Reprodução Internet

Publicado 13/09/2022 18:51

Rio - Daniel Candy, de 37 anos, revelou como foi início do relacionamento com Ivete Sangalo, de 50, durante entrevista ao podcast "Bahiacast". Ele contou que por muito tempo foi o nuticionista pessoal da cantora, mas os dois acabaram se aproximando e que Veveta que tomou a iniciativa.

fotogaleria

"Ela me ligou e chamou para assistir a um filme", recordou Daniel. Foi então que eles se beijaram e começaram a ficar juntos. "Aquele rala e rola, fomos para cima do sofá. Depois, ficamos abraçados e parecia que a gente já estava junto há muito tempo. Tinha uma intimidade que foi fora do comum. Era como se fosse marido e mulher. Nunca tinha rolado isso", recordou.



Na sequência, Ivete alertou Daniel sobre ter de lidar com a fama e sugeriu que ele se relacionassem em segredo. "Ela disse: 'A galera vai procurar saber de você, vai na sua casa, vai te perseguir", afirmou. Durante meses, eles continuaram indo malhar juntos, sem nenhum tipo de demostração pública de afeto.



Segundo Daniel. três meses depois da primeira noite, eles sentaram para conversar. "Eu perguntei para ela o que estava acontecendo entre a gente e ela disse: 'Você vai ser o pai dos meus filhos. Você está disposto a ter um filho?'. E eu falei que não precisava nem pensar, que ela era a mulher da minha vida também", disse o nutricionista.



Ivete acabou engravidando duas semanas depois, mas teve um aborto espontâneo. Daniel se recorda que não foi uma época fácil. Contudo, após um mês, ela ficou grávida do primeiro filho do casal, Marcelo, que hoje tem 12 anos. "Desde então, as coisas foram se acertando. É uma parada que eu não sei nem explicar", disse. Os dois também são pais das gêmeas Helena e Marina, de 4 anos.