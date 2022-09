Stênio Garcia: contrato só seria renovado se algum autor da Globo o escalasse para um trabalho - TV Globo / Estevam Avellar

Publicado 13/09/2022 16:54 | Atualizado 13/09/2022 16:57

Rio - Stênio Garcia revelou que testou positivo para covid-19 nesta terça-feira (13). O ator, de 90 anos, compartilhou um video em seu Instagram que contraiu a doença depois de parar de usar máscara e que, por estar se sentindo mal, será levado a um hospital.

"Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim", escreveu ele na legenda da publicação.

O ator ainda diz no vídeo que desobedeceu a esposa, fazendo referência ao episódio em que Marilene Saade forçou Stênio a colocar a máscara em uma entrevista ao vivo e depois o retirou do local. Na ocasião, ela recebeu diversas críticas e o artista usou suas redes sociais para defendê-la.



"Ele tem problemas sérios de saúde por causa dos 90 anos e eu cuido dele por amor há 24 anos e 24 horas por dia. Ele não pode pegar e eu também não, porque fiquei intubada um mês lutando pela vida e tenho sequelas no pulmão e se pegar eu morro", postou ela na época.