Jade Picon e João Guilherme terminaram em agosto do ano passadoReprodução Internet

Publicado 13/09/2022 16:38 | Atualizado 13/09/2022 16:44

Rio - João Guilherme já deu o que falar nas redes sociais com sua vida amorosa agitada e os affairs que teve com famosas. O ator relembrou a primeira vez que ficou com Jade Picon e admitiu que tinha uma paixão platônica pela ex-BBB, com quem chegou a namorar por três anos.

“A primeira vez que fiquei com a Jade, esquece. Eu saí de lá fazendo rima no carro. Eu disse 'vou namorar com essa menina'. Mas foi um trabalho”, brincou ele, sobre o esforço para conquistar a influenciadora, que estreará como atriz na novela "Travessia", da TV Globo.

Em entrevista para o Gshow, o influenciador contou que se jogou de vez na solteirice após o fim do namoro com a morena, em agosto do ano passado. "Quando eu terminei meu relacionamento, eu estava 'despirocado', não queria saber de nada. Eu ia pra boate mesmo, e beijava muita gente que eu julgava necessária. Foi aí que as páginas começaram a noticiar todo mundo que eu beijava na boca", declarou João. O ator ainda citou a participação da ex-namorada no "BBB 22" como um dos motivos para o aumento da exposição de seus relacionamentos.

Outro romance que mereceu destaque do artista foi a "ficada" com a cantora Luísa Sonza: "Quando eu beijei a Luísa foi demais também. Eu admiro muito ela, sempre admirei. Na minha opinião, está cada vez mais linda e cada vez melhor no que ela faz", elogiou.

Além disso, o filho de Leonardo ainda comentou a repercussão dos beijos que trocou com Bianca Andrade. “Quando eu fiquei com a Boca Rosa pela primeira vez, eu nunca imaginei que ia repercutir tanto. Porque aí os coroas, amigos do meu pai, vieram falar”, contou.