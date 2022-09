Zeca Pagodinho e Bella Campos - Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho e Bella CamposReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2022 13:46

Rio - Bella Campos compartilhou um encontro especial nesta terça-feira (13). A atriz posou ao lado de Zeca Pagodinho. No registro publicado no Instagram, o sambista aparece abraçando com a Muda de "Pantanal".



fotogaleria

"Bom dia (risos)", escreveu Bella.

Recentemente, a atriz curtiu o show de Justin Bieber no Rock in Rio 2022. Ela chegou ao festival acompanhada de Nick DeMoura, o coreógrafo do cantor canadense.