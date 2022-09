Viviane Araújo compartilha registros de amamentação durante a madrugada - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2022 09:28

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para compartilhar registros de sua nova rotina com o primogênito, Joaquim. No Instagram, a atriz, que deu à luz no último dia 6, publicou um vídeo em que aparece amamentando o bebê, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão.

"Quatro e doze da manhã. Temos um bebê faminto. Não tem hora para a minha fome, mãe. Não tem", disse, bem-humorada.

Joaquim nasceu na última terça-feira, na Maternidade Perinatal, Zona Oeste do Rio. Na sexta-feira, após receber alta do hospital, Viviane usou as redes sociais para agradecer toda a equipe médica responsável por seu parto. "Eu não tenho palavras pra agradecer a você, Dani, e toda sua equipe! Obrigada por todo carinho, amor e cuidado nesse momento tão importante e delicado da minha vida!", disse ao compartilhar um post de sua obstetra.