Famosos se reúnem para comemorar aniversário de Francisca Pereira - Reprodução Internet

Famosos se reúnem para comemorar aniversário de Francisca PereiraReprodução Internet

Publicado 13/09/2022 20:05

Rio - A esposa do ator Ricardo Pereira, Francisca Pereira, comemorou seu aniversário de 38 anos na última segunda-feira (12) e compartilhou uma foto com vários convidados também artistas, amigos do casal. Estavam presentes para a celebração Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Taís Araujo, Lázaro Ramos, Raoni Carneiro, Fernanda Rodrigues e Grazi Massafera.

fotogaleria

A foto postada por Taís Araújo em seu Story, acompanhou a legenda "E ainda deu tempo de celebrar a vida da minha amiga @franciscaprpereira! Viva nossa Xica tão amada!", e mostrava todos os atores felizes em clima de festa. Grazi também repostou o clique adicionando a legenda "Viva ela!", logo após um Story de comemoração para a amiga.