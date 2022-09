Carmo Dalla Vecchia - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2022 16:18 | Atualizado 13/09/2022 16:35

Rio - Carmo Dalla Vecchia divulgou um vídeo na última segunda-feira (12), comemorando os 600 mil seguidores no Instagram. A publicação mostrava uma série de fotos do artista e de seu filho junto a balões comemorativos com os números 6, 0, 0 e a letra K enquanto agradeciam o apoio que recebem diariamente na internet.

Na legenda, o ator deu destaque à luta contra homofobia que prega sempre nas suas redes sociais ao escrever: "Nunca pensei que ao falar que era um viad*, e dos bem grandes as pessoas iriam me dar tanto apoio, carinho e que receberia essa quantidade crescente de mensagens bonitas numa profusão geométrica! Que a minha voz ecoaria reverberando tanto amor pra tantas pessoas dia a dia! Se cresci tanto falando a verdade imagino que fiz o meu melhor! Sou privilegiado de nascença por uma serie de características que me acompanham, mas a coragem de falar foi minha e dela eu me orgulho sim! Obrigado queridos que me seguem! Vamos juntos pra mais e mais conquistas! 600k"

Vários artistas, amigos e fãs de Carmo se juntaram para comemorar a conquista. O jornalista Jorge Luiz Brasil comentou: "Ae! Você É sucesso!" e a influenciadora Louie Ponto escreveu, mostrando sua admiração: "já era fã e agora sou ainda mais".

Outros internautas não deixaram de prestigiar o artista, uma delas comentou: "Sou a 001 desses 600k, acompanhando seu Insta desde antes de ter o meu próprio hahaha dava sempre um jeitinho de acompanhar pela web", enquanto outra escreveu: "Você ajudou as pessoas a se assumirem e dizer não a essa sociedade que não aceita as pessoas com elas são. Com você aprendi a ter empatia, a respeitar o próximo e sobretudo a ouvir. E conhecer esse lado lindo de pai e filho com tanta conexão. Lindos"